Мудрик встановив рекорд сезону в АПЛ у дебютному матчі за "Челсі"
Український футболіст Михайло Мудрик встановив рекорд швидкості в сезоні в чемпіонаті Англії у дебютному матчі за "Челсі"
Про це повідомляє Opta у twitter.
Під час матчу проти "Ліверпуля" (0:0), який був для Мудрика першим за лондонців, українець розвинув швидкість 36,63 км/год. Вона стала рекордною в англійській прем'єр-лізі у нинішньому сезоні.
Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" з "Шахтаря" та став найдорожчим українським футболістом в історії. Раніше рекорд належав Андрієві Шевченку, який у 2006 році перейшов з італійського "Мілану" до "Челсі" за 43,88 млн євро.
Мудрик також побив рекорд для трансферів клубів української прем'єр-ліги, що належав бразильцю Фреду, який у 2018 році за 59 млн євро перейшов з "Шахтаря" до англійського "Манчестер Юнайтед".
"Челсі" має 29 очок та йде в чемпіонаті Англії на 10-й позиції.
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15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.
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