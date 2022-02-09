Музична премія Brit Awards-2022 оголосила переможців, Адель отримала головні нагороди

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт премії.



Тріумфатором цього року стала британська співачка Адель, яка здобула перемогу в трьох головних номінаціях – артист року, альбом року та пісня року.



Лауреати Brit Awards-2022:

Найкращий артист: Адель

Пісня року: "Easy On Me", Адель

Альбом року: "30", Адель

Найкращий британський гурт: Wolf Alice

Найкращий поп або R&B артист: Дуа Ліпа

Найкраще рок або альтернативне виконання: Сем Фендер

Найкраще хіп-хоп, грайм або реп виконання: Dave

Найкраще танцювальне виконання: Беккі Хілл

Найкращий автор пісень: Ед Ширан

Найкращий новий артист: Літтл Сімз

Найкращий міжнародний артист року: Біллі Айліш

Найкращий міжнародний гурт: Silk Sonic

Найкраща зарубіжна пісня: "Good For You", Олівія Родріго

Ведучими церемонії були Кортні Кокс, Джонні МакДейд, Браян Кокс, Вікі МакКлюр, Джоді Віттакер, Мо Фара, Том Дейлі та Ронні Вуд. Вручення відбулося на лондонській O2 Arena.

Це перша гендерно-нейтральна церемонія нагородження, тому на премії був відсутній поділ на чоловічі та жіночі номінації.

Довідка: Brit Awards - щорічна церемонія вручення музичних нагород Великої Британії в області попмузики, яку заснувала Британська асоціація виробників фонограм. Уперше її вручили у 1977 році. Для виконавців класичної музики є окрема премія Classical BRIT Awards, яку вручають у травні кожного року.