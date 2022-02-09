Музична премія Brit Awards-2022 оголосила переможців, Адель отримала головні нагороди
У Лондоні на 42-й церемонії нагородження Brit Awards-2022 оголосили лауреатів музичної премії. Британська співачка Адель здобула перемогу в трьох головних номінаціях
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт премії.
Тріумфатором цього року стала британська співачка Адель, яка здобула перемогу в трьох головних номінаціях – артист року, альбом року та пісня року.
Лауреати Brit Awards-2022:
- Найкращий артист: Адель
- Пісня року: "Easy On Me", Адель
- Альбом року: "30", Адель
- Найкращий британський гурт: Wolf Alice
- Найкращий поп або R&B артист: Дуа Ліпа
- Найкраще рок або альтернативне виконання: Сем Фендер
- Найкраще хіп-хоп, грайм або реп виконання: Dave
- Найкраще танцювальне виконання: Беккі Хілл
- Найкращий автор пісень: Ед Ширан
- Найкращий новий артист: Літтл Сімз
- Найкращий міжнародний артист року: Біллі Айліш
- Найкращий міжнародний гурт: Silk Sonic
- Найкраща зарубіжна пісня: "Good For You", Олівія Родріго
Це перша гендерно-нейтральна церемонія нагородження, тому на премії був відсутній поділ на чоловічі та жіночі номінації.Довідка: Brit Awards - щорічна церемонія вручення музичних нагород Великої Британії в області попмузики, яку заснувала Британська асоціація виробників фонограм. Уперше її вручили у 1977 році. Для виконавців класичної музики є окрема премія Classical BRIT Awards, яку вручають у травні кожного року.
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