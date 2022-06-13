Про це повідомляють російські ЗМІ.

Автобус, який перевозив музикантів гурту "Земляни" та інших артистів, які 12 червня виступили у захопленому РФ Херсоні на пропагандистському концерті до дня Росії, з'їхав у кювет в окупованому Криму, за 30 км від Феодосії.

"Пізно ввечері виконавці сіли до автобуса, щоб повернутися додому. Вночі на погано освітленій трасі автобус ледь не зіткнувся із величезною фурою. Врятувало лише диво. За словами пасажирів, якби автобус не з'їхав у кювет, все могло б закінчитися зовсім плачевно", - розповів один з організаторів концерту.

Окупанти 12 червня влаштували в Херсоні святкування на честь дня Росії, але мешканці міста його проігнорували.

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