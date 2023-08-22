МВФ не зарахує Україні виконання маяка через підміну тексту законопроєкту, – Железняк
МВФ не зарахує Україні виконання структурного маяка через неузгоджену підміну тексту законопроєкту №8401 в частині податкових перевірок
Про це заявив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Отримав інформацію з трьох джерел - у нас проблема з №8401 та меморандумом із МВФ. Якщо коротко: там не зараховують виконання структурного маяка, оскільки в останній момент була зміна редакції тексту закону, яку ніхто не погодив із МВФ. У частині обмеження перевірок", - написав він.
За його словами, в тексті, підготовленому до другого читання, йшлося про те, що перевірки повертаються тільки для найбільших суб'єктів господарювання.
"Але потім була зустріч у Раді: премʼєр, керівництво Ради, міністр фінансів, заступник ОП та представники всіх фракцій. І там в останню мить (заступник голови ОП, - ред.) Ростислав Шурма запропонував виключити частину редакції щодо перевірок", - розповів Железняк.
Він зазначив, що одразу виступив проти такої ідеї. Також були проти очільник уряду Денис Шмигаль і міністр фінансів Марченко. Але Шурма нібито пообіцяв провести перемовини й залагодити це питання.
За словами нардепа, "після такого "кидка" МВФ значно більше уваги приділить пункту про перевірки, і в наступних умовах це буде вже реальне повернення і навіть посилення, а не номінальне (як передбачав спочатку текст 8401)". Железняк наголосив, що таке посилення може мати значні ризики для бізнесу.
- 26 липня президент Зеленський підписав закон про повернення податкових перевірок.
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