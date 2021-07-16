МВФ очікує більше прогресу від української влади для виділення траншу

Про це пише "Інтерфакс-Україна".



"Більше прогресу необхідно в інших секторах (...) Дискусії з владою тривають", - цитує агентство слова представника МВФ Джеррі Райса.

Коментуючи нещодавній візит української делегації на чолі з міністром фінансів Сергієм Марченком до Вашингтона, Райс назвав минулі зустрічі "дуже конструктивними".

За його словами, обговорювалися питання управління в Національному банку України, банківського нагляду та виведення банків з ринку, фіскального дефіциту, відновлення і посилення антикорупційної системи.

Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на 3,6 млрд СПЗ, або майже $5 млрд, із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року із завершенням переглядів 1 вересня та 1 грудня 2020 року, а також 15 травня і 15 жовтня - 2021 року. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн.

Віртуальна місія щодо першого перегляду програми тривала з кінця 2020 року. Вона завершилася 13 лютого без рекомендації про виділення другого траншу. Голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.

Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що в МВФ зазначили, що рішення Конституційного суду України призвели до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції з боку української влади. Сторони домовилися про комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement найближчим часом.