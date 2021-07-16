МВФ очікує більше прогресу від української влади для виділення траншу
Ухвалення Верховною Радою кількох важливих законів, зокрема про роль міжнародних експертів при відборі членів Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), є позитивним сигналом, проте МВФ очікує більшого прогресу в інших секторах
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
"Більше прогресу необхідно в інших секторах (...) Дискусії з владою тривають", - цитує агентство слова представника МВФ Джеррі Райса.
Коментуючи нещодавній візит української делегації на чолі з міністром фінансів Сергієм Марченком до Вашингтона, Райс назвав минулі зустрічі "дуже конструктивними".
За його словами, обговорювалися питання управління в Національному банку України, банківського нагляду та виведення банків з ринку, фіскального дефіциту, відновлення і посилення антикорупційної системи.
- Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на 3,6 млрд СПЗ, або майже $5 млрд, із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.
- Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року із завершенням переглядів 1 вересня та 1 грудня 2020 року, а також 15 травня і 15 жовтня - 2021 року. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн.
- Віртуальна місія щодо першого перегляду програми тривала з кінця 2020 року. Вона завершилася 13 лютого без рекомендації про виділення другого траншу. Голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.
- Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ.
- Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що в МВФ зазначили, що рішення Конституційного суду України призвели до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції з боку української влади. Сторони домовилися про комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement найближчим часом.
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