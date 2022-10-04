МВФ цього тижня може надати Україні ще $1,3 млрд екстреного фінансування, – Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела.

За словами співрозмовників агентства, співробітники МВФ підготували необхідні документи та вважають, що Україна отримала достатні фінансові гарантії від своїх глобальних партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ щодо стійкості боргу та претендувати на додаткові надзвичайні фонди.

При цьому у разі схвалення кошти надійдуть із нової програми екстреного кредитування для розв'язання проблеми нестачі продовольства, схваленої радою директорів минулого тижня.

Як розповів один зі співрозмовників, співробітники МВФ мають зустрітися з українською владою у Відні з 17 жовтня для обговорення планів бюджету та грошово-кредитної політики України. Обговорення заплановані після зустрічей вищого рівня, які відбудуться наступного тижня під час щорічних зборів Світового банку та МВФ.

Нагадаємо, 30 вересня Рада виконавчих директорів МВФ затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI)

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