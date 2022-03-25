МВС оголосило російській співачці Чичеріній підозру в посяганні на територіальну цілісність України

Про це заявили в МВС.



"Правоохоронці оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України російській співачці Юлії Чичеріній. Прихильниця "руського миру" здійснила наругу над державним прапором України та закликала до повалення конституційного ладу. За українським законодавством підозрюваній може загрожувати довічне позбавлення волі", - ідеться в повідомленні.



Правоохоронці з'ясували, що 21 березня 2022 року Юлія Чичеріна прибула до Енергодара Запорізької області та разом з окупантами зняла з даху будівлі мерії міста український прапор.



Співачці заочно оголосили про підозру підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Юлії Чичеріній загрожує до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.



Співачку заочно оголосять у міжнародний розшук, а зараз уживають заходів щодо накладання арешту на її активи, незалежно від того, де вони перебувають.

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