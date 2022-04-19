МВС посилить охорону храмів на Великдень

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у ефірі телемарафону.

"В першу чергу ми говоримо про спроби зриву богослужінь в окремих храмах. Вибухотехніки перевірятимуть храми на предмет мінування", - сказав він.



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Єнін додав, що на Великдень поліція перейде на посилений режим служби біля храмів.

На Дніпропетровщині скасували комендантську годину у Великодню ніч.