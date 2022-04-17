На Дніпропетровщині скасували комендантську годину у Великодню ніч
На Дніпропетровщині скасували комендантську годину в ніч з 23 на 24 квітня
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Із 18 квітня комендантська година на території області розпочинатиметься о 22:00 і триватиме до 05:00. Натомість у ніч на Великдень обмеження скасують взагалі.
"Всі віряни зможуть відвідати богослужіння. Керівники органів місцевого самоврядування вже отримали вказівку не вимикати вуличне освітлення і за потреби збільшити кількість громадського транспорту", – заявив Лукашук.
Працівники Нацполіції та військові Збройних сил на свята стежитимуть за безпекою у посиленому режимі.
- Від 17 квітня в Києві й на Київщині комендантська година триватиме з 22:00 до 5:00.
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