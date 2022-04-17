На Дніпропетровщині скасували комендантську годину у Великодню ніч

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Із 18 квітня комендантська година на території області розпочинатиметься о 22:00 і триватиме до 05:00. Натомість у ніч на Великдень обмеження скасують взагалі.

"Всі віряни зможуть відвідати богослужіння. Керівники органів місцевого самоврядування вже отримали вказівку не вимикати вуличне освітлення і за потреби збільшити кількість громадського транспорту", – заявив Лукашук.

Працівники Нацполіції та військові Збройних сил на свята стежитимуть за безпекою у посиленому режимі.

Від 17 квітня в Києві й на Київщині комендантська година триватиме з 22:00 до 5:00.