МВС проведе масові навчання для населення на випадок надзвичайної ситуації, - Монастирський

Про це повідомляє пресслужба МВС.



"До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами", - розповів Монастирський.



Міністр зазначив, що всі інструктори проходили навчання у Великій Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах.



Крім того, тимчасово виконувач обов'язків голови ДСНС Сергій Крук повідомив, що служба вже почала підготовку до тренувань населення.



"В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту", - зазначив Крук.



Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що навчання Сил тероборони за участю місцевої влади розпочнуться в лютому.