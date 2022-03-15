МВС скоротило кількість блокпостів до 1,5 тис.
Кількість блокпостів на українських дорогах скоротили до 1,5 тисячі
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає пресслужба відомства у Telegram.
"Наразі нам вже вдалося скоротити кількість блокпостів до 1,5 тисячі, забравши дуже багато непотрібних блокпостів, які лише затруднюють пересування, і забирають лише час. Щодо тих, умовно "авторизованих" блокпостів, перелік їх буде занесений у спеціальний наказ головнокомандувача ЗСУ, перша редакція якого була вже видана на минулому тижні. Сьогодні або завтра має бути розширений перелік по всій країні блокпостів", - сказав очільник МВС.
Він додав, що долучені суб’єкти бачать оптимальну кількість блокпостів на основних шляхах та містах у кількості до 800.
"Але вони мають бути обладнані відповідно до усіх правил формування блокпоста. Там має бути організована чітка робота, яку будуть забезпечувати представники Нацполіції - спільно з ТрО, з НГУ, але саме поліцейські будуть головними і формуватимуть роботу на цих блокпостах", - заявив міністр.
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