МВС виклало у відкритий доступ VIN-коди зареєстрованих автомобілів
Міністерство внутрішніх справ виклало у відкритий доступ VIN-коди зареєстрованих в Україні транспортних засобів
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Раніше набір даних публікувався без VIN-кодів - унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр. Проте з 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом із відомостями про VIN-код", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі набір даних містить інформацію про транспортні засоби, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року - загалом, понад 820 тис.
У пресслужбі нагадали, що у комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску, які використовуються в усьому світі за єдиним стандартом. Так, дані VIN-коду дозволяють ідентифікувати кожну машину у світі й отримати базову інформацію про неї; перевірити справжність технічного паспорта; дізнатися точну дату розмитнення авто; зрозуміти точну кількість попередніх власників.
У Мінцифри додали, що незабаром популярні сервіси перевірки авто інтегрують цю інформацію до своїх ресурсів.
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