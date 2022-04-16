МВС залучатиме до розмінування України іноземних фахівців, – Монастирський
Україна розраховує на залучення до розмінування команд іноземних фахівців
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону.
В Україні вдвічі збільшать чисельність піротехніків. Окрім того, у МВС розраховують поповнення своїх лав іноземними фахівцями.
"Уряд вирішив фактично вдвічі збільшити кількість піротехніків. Сьогодні буде прийнята відповідна постанова уряду, і до 400 піротехніків додатково буде долучено до роботи. Крім того, ми розраховуємо на залучення міжнародних команд у найближчі два тижні зі США, Канади, Португалії, низки європейських країн, які приїдуть зі своєю технікою і допоможуть розміновувати будинки", – розповів Монастирський.
Він також зазначив, що за загальним правилом один день активних бойових дій фактично дорівнює тридцяти дням розмінування.Щодня піротехніки ДСНС вилучають понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.
- Станом на 16 квітня піротехніками вже знешкоджено понад 65 тисяч боєприпасів, з них близько 2 тисяч авіабомб, обстежено територію близько 9 тисяч гектарів. Ворог розсіював і застосував вибухонебезпечні предмети хаотично та масовано.
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