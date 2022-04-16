Понад 65 тисяч боєприпасів знешкоджено, де їх знаходять, - пресофіцер ДСНС

Про знешкодження рятувальниками боєприпасів та поради мешканцям різних міст, як себе поводити при виявленні вибухонебезпечних предметів розповів Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС в етері Еспресо TV



Пресофіцер відзначив: "Ворог розсіював і застосував вибухонебезпечні предмети хаотично та масовано, тому ми можемо їх зустріти у самих неочікуваних місцях. З початку війни піротехніки знешкодили понад 65 тисяч боєприпасів і, увага, з них близько 2 тисяч авіабомб. Обстежено територію близько 9 тисяч гектарів".



"Нами фіксуються випадки підриву людей на вибухонебезпечних предметах і часто вони замасковані, можуть бути коробки, гаджети. Люди поспішають повертатися до дому, але не уявляють, яка може бути небезпека. Я раджу прислухатися до порад військово-цивільних адміністрацій, ми тісно працюємо з органами ВЦА і місцевими органами влади та передаємо інформацію про території, які вже розмінували. Працюємо і за заявками людей. Якщо ви помітили якійсь підозрілий чи небезпечний предмет, телефонуйте краще на телефони 101 і 102"- наголосив представник ДСНС.



Пресофіцер докладніше розповів про місця, куди окупанти частіше ховали небезпечні предмети: "Гранату ф1 просто поклали у стакан, тобто людина може підійти й підняти цей стакан. Знаходили розтяжки на пральних машинах, це і заміновані автомобілі, розтяжки при вході у приміщення, маскують під непрозорі пляшки, сумки. Показували, як наші рятувальники розмінували господарську сумку, а в ній знаходилась смертельно небезпечна міна МОН 50. Це стандартні види боєприпасів: снаряди, протипіхотні міни, гранати, касетні елементи боєприпасів і так далі. Зараз застосовуються міни, які діють не на доторкання, а мають сейсмічні датчики, тобто людина може близько підійти й ця міна може здетонувати".



"Ще раз наголошую, потрібно бути максимально обережними, і якщо ви помітили вибухонебезпечний предмет, потрібно повертатися тим же шляхом, яким ви прийшли та бути максимально далі. Зателефонувати рятувальникам 101 чи 102, якщо є можливість, позначте цю територію і чекайте працівників ДСНС" – підкреслив Олександр Хорунжий.



Нагадаємо, 13 квітня на вебсторінці ДСНС запрацювала інтерактивна мапа місць виявлення вибухонебезпечних предметів