МЗС Австрії викличе посла РФ через визнання Росією "Л/ДНР"
Міністерство закордонних справ Австрії викличе посла Росії у зв'язку із визнанням незалежності "Л/ДНР"
Про це повідомляє Kronen Zeitung.
За словами Негаммера, визнання територій явно суперечить Мінським угодам, тож посол Росії буде викликаний у МЗС 22 лютого.
Канцлер наголосив, що Австрія підтримує введення санкцій проти Росії і додав, що Москва не вперше створює "держави-примари".
Він згадав про Південну Осетію та Абхазію, визнані Росією після війни 2008 року на Кавказі.
"Доводиться вважати, що ми ще не досягли піку ескалації", - додав він.
- Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- 22 лютого Держдума РФ та Рада Федерації проголосували за ратифікацію угод про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з "ЛДНР".
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