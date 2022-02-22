МЗС Австрії викличе посла РФ через визнання Росією "Л/ДНР"

Про це повідомляє Kronen Zeitung.



За словами Негаммера, визнання територій явно суперечить Мінським угодам, тож посол Росії буде викликаний у МЗС 22 лютого.



Канцлер наголосив, що Австрія підтримує введення санкцій проти Росії і додав, що Москва не вперше створює "держави-примари".



Він згадав про Південну Осетію та Абхазію, визнані Росією після війни 2008 року на Кавказі.



"Доводиться вважати, що ми ще не досягли піку ескалації", - додав він.

Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.

22 лютого Держдума РФ та Рада Федерації проголосували за ратифікацію угод про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з "ЛДНР".



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