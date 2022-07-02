МЗС Британії засудило експлуатацію Росією військовополонених у політичних цілях

Про це повідомляє Sky News.

"Ми засуджуємо експлуатацію військовополонених і цивільних осіб у політичних цілях і порушили це питання з Росією" - заявив представник МЗС Британії.

Відомо, що 22-річний Ділан Хілі та 35-річний Ендрю Хілл були захоплені в полон в квітні. Зазначається, що уряд Великої Британії та Червоний Хрест зв’язалися з Хілі та тими, хто його утримує.

"Ми постійно контактуємо з урядом України щодо їхніх справ і повністю підтримуємо Україну в її зусиллях щодо їх звільнення" - додав він..

9 червня терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ. Вирок винесли попри положення Женевських конвенцій, які забороняють будь-які незаконні насильницькі акти щодо військовополонених.

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