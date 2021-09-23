МЗС Естонії викликало російського посла через порушення повітряного простору
Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Росії, щоб вручити ноту протесту
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У міністерстві уточнили, що дипломату висловлено протест і вручено ноту про порушення естонського повітряного простору літаком РФ.
У МЗС назвали цей інцидент "дуже прикрим і серйозним".
Також російському послу наголосили на серію порушень повітряного кордону країни літаками РФ.
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