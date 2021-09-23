МЗС Естонії викликало російського посла через порушення повітряного простору

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У міністерстві уточнили, що дипломату висловлено протест і вручено ноту про порушення естонського повітряного простору літаком РФ.

У МЗС назвали цей інцидент "дуже прикрим і серйозним".



Також російському послу наголосили на серію порушень повітряного кордону країни літаками РФ.