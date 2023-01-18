МЗС Фінляндії закриває своє представництво в російському Мурманську

Про це йдеться на порталі МЗС Фінляндії.

"Тимчасове закриття офісу означає призупинення роботи на певний час. За оцінкою Міністерства закордонних справ, у Фінляндії поки що немає потреби утримувати офіс у Мурманську, оскільки основні завдання офісу значно скоротилися. За потреби операцію можна перезапустити пізніше", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що офіс у Мурманську був заснований у 1992 році. Протягом трьох десятиліть сфера його місії була зосереджена на питаннях імміграції, двосторонніх контактах та сприянні регіональному та транскордонному співробітництву.

"Рішення МЗС стосується лише Мурманського офісу. Інші представництва Фінляндії в Росії продовжать працювати. У північно-західному російському регіоні Фінляндія має головне консульство в Санкт-Петербурзі та офіс при ньому в Петрозаводську. Рішення не впливає на роботу посольства Росії у Фінляндії", - додали в МЗС Фінляндії.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін визнала, що Європа й союзники мали б діяти жорсткіше 2014 року, коли Росія напала на Крим, і з цього "потрібно винести уроки".

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