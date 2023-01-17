Росія не вторглася б в Україну, якби та була членом НАТО, – прем'єрка Фінляндії

Про це Санна Марін сказала під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Politico.

Прем'єрка Фінляндії також визнала, що Європа й союзники мали б діяти жорсткіше 2014 року, коли Росія напала на Крим, і з цього "потрібно винести уроки".

Також Санна Марін зауважила, що вона впевнена: Володимир Путін не розпочав би вторгнення в Україну, якби Київ уже був членом НАТО. І саме тому Фінляндія та Швеція також ратифікують членство в НАТО.

"Ми хочемо стати членом НАТО, тому що ми більше ніколи не хочемо війни у Фінляндії", – сказала вона, додавши, що сподівається, що процес ратифікації для Швеції та Фінляндії пройде "якомога швидше".

Спільну заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО ще мають ратифікувати Угорщина та Туреччина.

Як стало відомо раніше 17 січня, Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії видати близько 130 осіб, які вона вважає терористами, для схвалення вступу цих країн до НАТО.

Колишній держсекретар США і радник з питань нацбезпеки Білого дому Генрі Кіссінджер у Давосі визнав доречність членства України в НАТО. У червні 2022-го він заявляв, що Україна має поступитися Росії частиною території, а США і Захід – не розраховувати на російську поразку у війні.

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