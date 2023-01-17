Росія не вторглася б в Україну, якби та була членом НАТО, – прем'єрка Фінляндії
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вважає, що членство України в НАТО дало б змогу запобігти війні. Саме це було основною мотивацією для подання заявки її країни на приєднання до військового альянсу
Про це Санна Марін сказала під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Politico.
Прем'єрка Фінляндії також визнала, що Європа й союзники мали б діяти жорсткіше 2014 року, коли Росія напала на Крим, і з цього "потрібно винести уроки".
Також Санна Марін зауважила, що вона впевнена: Володимир Путін не розпочав би вторгнення в Україну, якби Київ уже був членом НАТО. І саме тому Фінляндія та Швеція також ратифікують членство в НАТО.
"Ми хочемо стати членом НАТО, тому що ми більше ніколи не хочемо війни у Фінляндії", – сказала вона, додавши, що сподівається, що процес ратифікації для Швеції та Фінляндії пройде "якомога швидше".
Спільну заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО ще мають ратифікувати Угорщина та Туреччина.
- Як стало відомо раніше 17 січня, Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії видати близько 130 осіб, які вона вважає терористами, для схвалення вступу цих країн до НАТО.
- Колишній держсекретар США і радник з питань нацбезпеки Білого дому Генрі Кіссінджер у Давосі визнав доречність членства України в НАТО. У червні 2022-го він заявляв, що Україна має поступитися Росії частиною території, а США і Захід – не розраховувати на російську поразку у війні.
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