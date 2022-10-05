МЗС Казахстану викликало посла РФ через висловлювання Захарової стосовно дипломата з України
Посла Росії Олексія Бородавкіна викликали до МЗС Казахстану через висловлювання речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо посла України Петра Врублевського
Про це повідомляє informburo.kz.
Це сталося після того, як Захарова 4 жовтня заявила, що у МЗС РФ викликає обурення той факт, що Врублевський через півтора місяця після своїх висловлювань про "необхідність вбивати росіян", продовжує відвідувати дипломатичні прийоми, як очільник дипмісії та звинуватила Казахстан у невиконанні обіцянок про те, що він залишить країну в найстисліші терміни.
У відповідь представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров 5 жовтня заявив, що тональність коментаря Захарової "дисонує з характером союзницьких взаємин Казахстану та Росії як рівноправних стратегічних партнерів".
Він додав, що Врублевський найближчим часом справді залишить посаду.
"Наразі від МЗС України отримано запит на призначення нового посла в Астані. Хотів би зазначити, що з українською стороною ми маємо повне порозуміння з цього питання", — запевнив Смадіяров.
Обурення МЗС РФ викликала заява Петра Врублевський, яку він у серпні зробив в інтерв'ю блогеру Діасу Кузаїрову. Посол сказав, що українці намагаються зараз знищити якомога більше росіян, щоб їх не довелося вбивати їхнім дітям.
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