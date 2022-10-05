English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ МЗС Казахстану викликало посла РФ через висловлювання Захарової стосовно дипломата з України

МЗС Казахстану викликало посла РФ через висловлювання Захарової стосовно дипломата з України

5 жовтня, 2022 середа
10:40
Світ Марія Захарова

Посла Росії Олексія Бородавкіна викликали до МЗС Казахстану через висловлювання речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо посла України Петра Врублевського

Про це повідомляє informburo.kz

Це сталося після того, як Захарова 4 жовтня заявила, що у МЗС РФ викликає обурення той факт, що Врублевський через півтора місяця після своїх висловлювань про "необхідність вбивати росіян", продовжує відвідувати дипломатичні прийоми, як очільник дипмісії та звинуватила Казахстан у невиконанні обіцянок про те, що він залишить країну в найстисліші терміни. 

У відповідь представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров 5 жовтня заявив, що тональність коментаря Захарової "дисонує з характером союзницьких взаємин Казахстану та Росії як рівноправних стратегічних партнерів". 

Він додав, що Врублевський найближчим часом справді залишить посаду.

"Наразі від МЗС України отримано запит на призначення нового посла в Астані. Хотів би зазначити, що з українською стороною ми маємо повне порозуміння з цього питання", — запевнив Смадіяров. 

Обурення МЗС РФ викликала заява Петра Врублевський, яку він у серпні зробив в інтерв'ю блогеру Діасу Кузаїрову. Посол сказав, що українці намагаються зараз знищити якомога більше росіян, щоб їх не довелося вбивати їхнім дітям. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
Росія
Казахстан
МЗС України
війна з Росією
Марія Захарова
Читайте також:
4 жовтня, 2022 вiвторок
Путін планує провести ядерне випробування на кордонах України, - The Times
осінь
3 жовтня, 2022 понедiлок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України прийде "бабине літо"
Френсіс Фукуяма
3 жовтня, 2022 понедiлок
Політекономіст Фукуяма спрогнозував колапс у Росії "найближчими днями"
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.9
    Купівля 39.9
    Продаж 40.92
  • EUR
    Купівля 38.85
    Продаж 40.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
5 жовтня
10:52
Збірна України
Іспанія погодилася долучити Україну до спільної з Португалією заявки на проведення ЧС-2030 з футболу
10:50
винищувач F-35
Чехія хоче купити у США 24 винищувачі F-35
10:38
Микола Патрушев
У Криму бояться "українських диверсантів", посилили безпеку
10:37
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 жовтня: євро продовжує зростати
10:34
окупанти
Росіяни вночі обстріляли Сумщину майже 50 разів
10:33
Ексклюзив
Херсонщина і Харківщина змагаються у темпах звільнення. Карта бойових дій 1–4 жовтня
10:27
Ентоні Блінкен
Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили мирну угоду
10:16
навчальні стрільби
Жителів Полтавщини попередили про навчальні стрільби та контрольований підрив 5 жовтня
10:15
"Шахтар" - "Реал"
"Реал" - "Шахтар": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів
10:15
Юрій Бутусов
Зеленський використовує Закон не для всіх
10:12
Оновлено
Ракетний удар
РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю
10:09
Ексклюзив
психолог
Психотерапевт: Якщо ПТСР не лікувати, то ми будемо передавати травму наступним поколінням
09:57
Бред Пітт
Джолі звинуватила Пітта у побитті її та дітей
09:56
Петер Сіярто
Через Угорщину ЄС не обмежить ціни на трубопровідну нафту з РФ у новому пакеті санкцій
09:46
Путін
Путін підписав "закони" про анексію захоплених територій України
09:45
Ексклюзив
ядерна зброя рф ракета
Застосування тактичної ядерної зброї посіє паніку в російській армії, - Згурець
09:44
Інфографіка
Втрати окупантів
Близько 61 тис. окупантів, 2435 танків і 232 гелікоптери: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:25
Ексклюзив
ППО
Вночі українські сили ППО збили 6 дронів-камікадзе на Півдні України, - депутатка Одеської райради Шульц
09:16
ЗСУ взяли під вогневий контроль критично важливу для РФ трасу Сватове - Кремінна на Луганщині, - британська розвідка
09:16
діти війна
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: кількість поранених дітей зросла до понад 787
09:00
Ексклюзив
Odrygenna_vojin
Герої України. Воїн 103-ї бригади Сил ТрО Шаман: приїхав у відпустку, щоб одружитися
09:00
PR
Цифровий фронт міцніше з кожним днем: Як FAVBET Tech підтримує українське кібервійсько
08:59
Лиман деокупація
"Ось що залишив по собі окупант": Зеленський оприлюднив світлини звільненого Лимана
08:53
Рамзан Кадиров
В ISW пояснили, чому Путін не наважився покарати Кадирова та Пригожина за критику міноборони РФ
08:53
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
На Запоріжжі окупанти протягом доби зруйнували 26 цивільних об'єктів
08:32
Оновлено
Біла Церква
Росія атакувала Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе, є постраждалий
08:29
На Донеччині 4 жовтня росіяни вбили одну людину, ще 6 поранили
08:19
Ілюстративне фото
ЗСУ вдарили по понтонній та паромній переправах противника через Дніпро на Херсонщині
08:09
Нікопольщина
Росіяни обстріляли Нікопольщину: пошкоджено будинки, церкву, бази відпочинку й електролінїі
08:08
поранений окупант
В окупованому Криму не вистачає медикаментів для лікування поранених росіян, - Генштаб ЗСУ
07:52
ЗСУ
Українські бійці відбили атаки росіян в районах 10 міст і сіл, 27 населених пунктів постраждали від дій ворога
07:25
Втрати окупантів
Українські військові показали, як знищили позиції окупантів
07:22
Увага міни
Відступаючи, окупанти мінують об’єкти інфраструктури й приватні будинки на Херсонщині
06:49
Military Run UA
До Дня Захисників і Захисниць України проведуть щорічний військовий забіг
06:30
іранські безпілотники
МЗС Ірану заперечує постачання безпілотників до Росії для використання в Україні
06:17
втрати окупантів
В Україні ліквідували двох старших лейтенантів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
06:00
Перетин кордону
Петиція щодо виїзду за кордон студентів-чоловіків набрала необхідних 25 тис. голосів
05:45
Матч Шахтар - Селтік, Ліга чемпіонів
"Реал" - "Шахтар": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
05:29
Карін Жан-П'єр
"Не збираємося говорити про Україну без України": Білий дім не підтримує "формулу миру" Ілона Маска
05:27
Мар'ян Швед, Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 5 жовтня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV