Про це повідомляє informburo.kz.

Це сталося після того, як Захарова 4 жовтня заявила, що у МЗС РФ викликає обурення той факт, що Врублевський через півтора місяця після своїх висловлювань про "необхідність вбивати росіян", продовжує відвідувати дипломатичні прийоми, як очільник дипмісії та звинуватила Казахстан у невиконанні обіцянок про те, що він залишить країну в найстисліші терміни.

У відповідь представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров 5 жовтня заявив, що тональність коментаря Захарової "дисонує з характером союзницьких взаємин Казахстану та Росії як рівноправних стратегічних партнерів".

Він додав, що Врублевський найближчим часом справді залишить посаду.

"Наразі від МЗС України отримано запит на призначення нового посла в Астані. Хотів би зазначити, що з українською стороною ми маємо повне порозуміння з цього питання", — запевнив Смадіяров.

Обурення МЗС РФ викликала заява Петра Врублевський, яку він у серпні зробив в інтерв'ю блогеру Діасу Кузаїрову. Посол сказав, що українці намагаються зараз знищити якомога більше росіян, щоб їх не довелося вбивати їхнім дітям.

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