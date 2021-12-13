МЗС Німеччини: "Північний потік-2" наразі не можна сертифікувати
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що побудований в обхід України німецький газогін "Північний потік-2" наразі не може бути сертифікований
Про це Бербок сказала в інтерв'ю телекомпанії ZDF, передає Радіо Свобода.
За словами Бербок, газогін не можна сертифікувати через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.
Очільниця німецького МЗС зазначила, що коаліційна угода нового уряду Німеччини передбачає дотримання європейських норм з питань газопроводів.
Водночас Бербок не уточнила, у чому саме полягає невідповідність "Північного потоку-2" нормам законодавства ЄС.
- Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен присвятив першу зустріч із Анналеною Бербок загрозі вторгнення РФ до України.
- Очільник найбільшої фракції Європарламенту - Європейської народної партії - Манфред Вебер заявив, що нові удари Росії по Україні будуть кінцем "Північного потоку-2".
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