Нові удари Росії по Україні будуть кінцем "Північного потоку 2", - голова найбільшої фракції Європарламенту
Застосування Росією військової сили проти України на нових напрямках покладе край реалізації проекту газопроводу "Північний потік 2"
З такою заявою виступив очільник найбільшої фракції Європарламенту - Європейської народної партії Манфред Вебер, передає Інтерфакс-Україна.
"Коли Путін пустить в хід зброю, тоді це буде кінець газопроводу "Північний потік 2", - наводить його слова газета "Гандельсблатт".
Вебер, член баварської партії Християнсько-соціальний союз, наголосив, що в разі збройного конфлікту введення в експлуатацію газопроводу має бути повністю виключено, і майбутній уряд ФРН має чітко це позначити.
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За його словами, нинішня ситуація з Україною є "випробуванням для НАТО і західної спільноти, що ґрунтується на подібних цінностях".
Політик додав, що НАТО потрібно дати чітко зрозуміти, що акції Росії проти України матимуть "високу ціну".
- Нагадаємо, в Україні у соціальних мережах запустили флешмоб #УкраїнціЧинитимутьОпір із попередженням про наслідки нової фази російської агресії проти нашої держави.
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