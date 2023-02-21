МЗС Німеччини радить своїм громадян не їхати в Росію
Міністерство закордонних справ Німеччини радить своїм громадянам відмовитися від поїздок до Російської Федерації
Про це повідомляє пресслужба МЗС Німеччини.
Зокрема, наголошують у відомстві, це стосується поїздок в області, які близькі до кордону з Україною: Ростовську, Краснодарську, Курську, Саратовську, Воронезьку та Волгоградську.
Німеччина просить бути особливо уважними та обережними в період з 20 по 26 лютого, коли в РФ запланована низка заходів.
"Громадяни з подвійним громадянством (Росії та Німеччини – ред.) повинні пам'ятати, що російська влада розглядає їх лише як громадян Росії. Це стосується і можливого призову до російських збройних сил. Посольство не може надати їм консульський захист", – ідеться в повідомленні.
У МЗС також нагадують, що "використання німецьких кредитних карток, а отже, і зняття готівки в банкоматах, у Російській Федерації неможливе. Грошові перекази будь-якого виду з ЄС до Російської Федерації неможливі".
- Нагадаємо, 12 лютого зі схожим закликом до своїх громадян звернувся держдеп США.
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