МЗС Німеччини радить своїм громадян не їхати в Росію

Про це повідомляє пресслужба МЗС Німеччини.

Зокрема, наголошують у відомстві, це стосується поїздок в області, які близькі до кордону з Україною: Ростовську, Краснодарську, Курську, Саратовську, Воронезьку та Волгоградську.

Німеччина просить бути особливо уважними та обережними в період з 20 по 26 лютого, коли в РФ запланована низка заходів.

"Громадяни з подвійним громадянством (Росії та Німеччини – ред.) повинні пам'ятати, що російська влада розглядає їх лише як громадян Росії. Це стосується і можливого призову до російських збройних сил. Посольство не може надати їм консульський захист", – ідеться в повідомленні.

У МЗС також нагадують, що "використання німецьких кредитних карток, а отже, і зняття готівки в банкоматах, у Російській Федерації неможливе. Грошові перекази будь-якого виду з ЄС до Російської Федерації неможливі".