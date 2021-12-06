МЗС Польщі про інформацію щодо можливого вторгення РФ в Україну: Москва перевіряє реакцію Заходу
Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що інформацією щодо можливого вторгнення Росії на територію України кремлівська влада "перевіряє потенційну реакцію Заходу"
Про це повідомляє Polskie Radio24.
Він зазначив, що наразі триває психологічна війна, що створює тиск на західну Європу.
"Я вважаю, що головний план Росії - досягти поставленої мети без залучення військової сили. Зрештою, РФ готова до таких заходів, якщо побачить слабкість Заходу. Але якщо і без них вона зможе досягти своєї мети, вона обов'язково цього прагнутиме", - наголосив Пшидач.
За його словами, "хоча існує реальна загроза проведення такої операції на кордоні", Росія спочатку перевіряє потенційну реакцію західного світу, розповсюджуючи різні теорії.
"Москва дивиться, як відреагує світ - чи злякається, чи відреагують люди, чи підтримають її рішення громадяни у своїй країні", - додав він.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом, Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.
- 4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.
- Пізніше німецьке видання Bild оприлюднило карту можливого вторгнення Росії до України, яке розгортатиметься у три фази.
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