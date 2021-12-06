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МЗС Польщі про інформацію щодо можливого вторгення РФ в Україну: Москва перевіряє реакцію Заходу

6 грудня, 2021 понедiлок
11:10

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що інформацією щодо можливого вторгнення Росії на територію України кремлівська влада "перевіряє потенційну реакцію Заходу"

Про це повідомляє Polskie Radio24.

Він зазначив, що наразі триває психологічна війна, що створює тиск на західну Європу.

"Я вважаю, що головний план Росії - досягти поставленої мети без залучення військової сили. Зрештою, РФ готова до таких заходів, якщо побачить слабкість Заходу. Але якщо і без них вона зможе досягти своєї мети, вона обов'язково цього прагнутиме", - наголосив Пшидач.

За його словами, "хоча існує реальна загроза проведення такої операції на кордоні", Росія спочатку перевіряє потенційну реакцію західного світу, розповсюджуючи різні теорії.

"Москва дивиться, як відреагує світ - чи злякається, чи відреагують люди, чи підтримають її рішення громадяни у своїй країні", - додав він.
 

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Росія
Польща
війна з Росією
вторгнення
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