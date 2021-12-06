МЗС Польщі про інформацію щодо можливого вторгення РФ в Україну: Москва перевіряє реакцію Заходу

Про це повідомляє Polskie Radio24.

Він зазначив, що наразі триває психологічна війна, що створює тиск на західну Європу.

"Я вважаю, що головний план Росії - досягти поставленої мети без залучення військової сили. Зрештою, РФ готова до таких заходів, якщо побачить слабкість Заходу. Але якщо і без них вона зможе досягти своєї мети, вона обов'язково цього прагнутиме", - наголосив Пшидач.

За його словами, "хоча існує реальна загроза проведення такої операції на кордоні", Росія спочатку перевіряє потенційну реакцію західного світу, розповсюджуючи різні теорії.

"Москва дивиться, як відреагує світ - чи злякається, чи відреагують люди, чи підтримають її рішення громадяни у своїй країні", - додав він.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb