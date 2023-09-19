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МЗС РФ назвало обмеження в'їзду російських авто в ЄС "дискримінацією за національним принципом"

19 вересня, 2023 вiвторок
09:59
Світ санкції проти Росії

У міністерстві закордонних справ Росії відреагували на обмеження в'їзду російських авто в ЄС: у відомстві заявили, що росіян нібито дискримінують за національним принципом

Про це інформує пресслужба МЗС РФ. 

У відомстві оприлюднили відповідь на роз'яснення Єврокомісії, щодо санкцій, впроваджених проти Росії 10 вересня. В їх межах росіянам, зокрема, заборонили в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях.

У російському МЗС заявили, що такі дії, мовляв, "перебувають за межею абсурду" і це "вже не перша антиросійська акція", яка спрямована на "заподіювання шкоди простим росіянам". 

"Тепер уже цілком очевидно відчайдушне прагнення нинішньої ЄСовської верхівки звести в Європі нову "залізну завісу", максимально обмеживши можливості спілкування між людьми", - йдеться у повідомленні. 

У МЗС додали, що розцінюють обмеження як свідомі дії Єврокомісії, націлені на правову невизначеність та "відверте провокування країн-членів ЄС на посилення дискримінації росіян за національною ознакою".

Що відомо на заборону на в'їзд автомобілям з російськими номерами 

Нагадаємо, що 10 вересня в рамках дії санкцій Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях, а також ввезення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності та ноутбуки.

Крім того, Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі.

13 вересня з 10-ї години ранку Естонія заборонила в'їзд у країну автомобілів з номерами Російської Федерації, оскільки це підпадає під дію санкцій. Схожу заборону напередодні ухвалили Литва і Латвія.  

15 вересня Фінляндія оголосила заборону ввезення автомобілів з російською реєстрацією. Країна вважає важливим однаково впроваджувати обмеження Євросоюзу для РФ. Власники транспортних засобів на території Фінляндії мають позбутися реєстрації до 16 березня 2024 року. Це стосується всіх автомобілів з номерами РФ.

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