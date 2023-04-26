МЗС Росії вислало 10 співробітників посольства Норвегії
У міністерстві закордонних справ Росії заявили про висилку співробітників норвезького посольства у відповідь на висилку з Норвегії російських дипломатів
Про це пишуть пропагандистські видання.
МЗС Росії також оголосило послу Норвегії, що будуть інші заходи у зв'язку з діями Осло, серед яких обмеження на наймання дипломатичною місією персоналу з росіян.
- Міністр закордонних справ Аннікен Хейтфельдт ствердила, що Норвегія визнала небажаними особами 15 співробітників посольства РФ в Осло за шпигунську діяльність.
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