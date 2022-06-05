Позицію України з цього приводу 5 червня оприлюднив спікер МЗС Олег Ніколенко.

"Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці. А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла", - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що у президента України Володимира Зеленського є проблеми з психічним здоров'ям. За словами Кевера, рішучість Зеленського і його риторика, якою він іноді жорстко просить партнерів про підтримку України - це "психічна проблема"

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