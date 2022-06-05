Спікер парламенту Угорщини звинуватив Зеленського у "психічних проблемах"
Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що у президента України Володимира Зеленського є "психічні проблеми"
Про це повідомляє угорське видання 444.
За словами Кевера, рішучість Зеленського і його риторика, якою він іноді жорстко просить партнерів про підтримку України - це "психічна проблема"
"Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо - наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Загрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, з ким хочуть дружити. Тут є якісь особисті психічні проблеми", - заявив Ласло Кевер.
Спікер парламенту Угорщини також вважає, що "угорській меншині можливо доведеться покинути Україну після війни".
- 3 червня набув чинності шостий пакет санкцій ЄС проти Росії та були оприлюднені особи, які ввійшли у перелік персональних обмежень.
- У Євросоюзі стався "розкол" через шостий пакет санкцій проти Росії. Угорщина зруйнувала добрі відносини з ЄС.
- Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель вважає неприйнятним те, що очільника РПЦ патріарха Кіріла виключили із санкційного списку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе