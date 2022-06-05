Спікер парламенту Угорщини звинуватив Зеленського у "психічних проблемах"

Про це повідомляє угорське видання 444.

За словами Кевера, рішучість Зеленського і його риторика, якою він іноді жорстко просить партнерів про підтримку України - це "психічна проблема"

"Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо - наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Загрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, з ким хочуть дружити. Тут є якісь особисті психічні проблеми", - заявив Ласло Кевер.

Спікер парламенту Угорщини також вважає, що "угорській меншині можливо доведеться покинути Україну після війни".

3 червня набув чинності шостий пакет санкцій ЄС проти Росії та були оприлюднені особи, які ввійшли у перелік персональних обмежень.

У Євросоюзі стався "розкол" через шостий пакет санкцій проти Росії. Угорщина зруйнувала добрі відносини з ЄС.

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель вважає неприйнятним те, що очільника РПЦ патріарха Кіріла виключили із санкційного списку.

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