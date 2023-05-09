МЗС України має викликати послів країн, лідери яких поїхали до Путіна на 9 травня, - Чалий
Міністерство закордонних справ України має відреагувати на візит лідерів низки країн до Москви на парад до Дня перемоги
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.
"Є цілий набір інструментів, які можна вживати. Казахстан, Туркменістан мають більш незалежну позицію. Можливо, не в публічному режимі потрібно нашу позицію донести чітко. Думаю, час наставить оцінок у наших двосторонніх стосунках. Все це має чітко бути записано. Щоб не було так - зараз така позиція, а потім участь їх фірм чи інтересів в українській економіці", - зазначив він.
На думку дипломата, в України всі ходи записані.
"Можна було б, все-таки зробити певну заяву і з послами цих країн поговорити викликати їх до МЗС. Проводити роботу в цих країнах - доносити правду про те, що відбувається. Мені здається, що все більше і більше людей в цих країнах не будуть толерувати таку позицію своїх керманичів", - підсумував Чалий.
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8 травня стало відомо, що на парад до Москви приїхали президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
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