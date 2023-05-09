МЗС України має викликати послів країн, лідери яких поїхали до Путіна на 9 травня, - Чалий

Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.

"Є цілий набір інструментів, які можна вживати. Казахстан, Туркменістан мають більш незалежну позицію. Можливо, не в публічному режимі потрібно нашу позицію донести чітко. Думаю, час наставить оцінок у наших двосторонніх стосунках. Все це має чітко бути записано. Щоб не було так - зараз така позиція, а потім участь їх фірм чи інтересів в українській економіці", - зазначив він.

На думку дипломата, в України всі ходи записані.

"Можна було б, все-таки зробити певну заяву і з послами цих країн поговорити викликати їх до МЗС. Проводити роботу в цих країнах - доносити правду про те, що відбувається. Мені здається, що все більше і більше людей в цих країнах не будуть толерувати таку позицію своїх керманичів", - підсумував Чалий.