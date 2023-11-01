МЗС України вимагає пояснень Туреччини через візит у Стамбул представників окупаційної адміністрації в Ялті

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, російські окупанти в Туреччині взяли участь у засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад. Окрім того, вони обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул.

"Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації", – наголосив Ніколенко.

У МЗС України нагадали, що за нормами міжнародного права Кримський півострів – це частина території України, тимчасово окупована Росією. І наголосили, що резолюції Генасамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму. Серед таких дій, зокрема, і контакти з окупаційними адміністраціями.

"Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому", – додав Ніколенко.