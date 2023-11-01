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МЗС України вимагає пояснень Туреччини через візит у Стамбул представників окупаційної адміністрації в Ялті

1 листопада, 2023 середа
20:56
Світ МЗС

Міністерство закордонних справ України просить Стамбул офіційно пояснити статус візиту в Туреччину представників окупаційної адміністрації Ялти

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, російські окупанти в Туреччині взяли участь у засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад. Окрім того, вони обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул.

"Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації", – наголосив Ніколенко.

У МЗС України нагадали, що за нормами міжнародного права Кримський півострів – це частина території України, тимчасово окупована Росією. І наголосили, що резолюції Генасамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму. Серед таких дій, зокрема, і контакти з окупаційними адміністраціями.

"Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому", – додав Ніколенко.

  • Офіційна Туреччина неодноразово заявляла про свою позицію щодо підтримки України й засудження окупації та анексії Криму Росією. У 2021 році президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу в ООН наголосив, що Президент його країна підтримує територіальну цілісність України. У серпні 2022 року речник президента Туреччини Ібрагім Калин зазначив, що незаконно захоплений Росією Крим має бути повернутий Україні. Під час виступу на саміті Кримської платформи 23 серпня 2023 року президент Ердоган також повторив, що Крим є частиною України, і Туреччина говорить про це "на всіх міжнародних майданчиках, включно з ООН". 
Україна
Крим
Туреччина
МЗС України
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