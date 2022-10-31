МЗС України закликало світ засудити незаконну мобілізацію Росії на тимчасово окупованих територіях

Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

На тимчасово окупованих після 24 лютого територіях України РФ намагається втілити політику повзучої анексії, як в Криму, де з 2015 року вона проводить уже 16-ту призовну кампанію.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує намір Росії розпочати 1 листопада на тимчасово окупованих територіях України осінній призов до лав російських збройних сил. Під виглядом призову в Криму також триває мобілізаційна кампанія, характер та методи якої свідчать про прагнення російського військово-політичного керівництва скоротити чисельність українців та кримських татар на півострові як категорії осіб, яка чинить найбільший спротив російській окупації", - йдеться у повідомлені.

МЗС заявило, що впродовж семи років російська окупаційна адміністрація в АРК та м.Севастополь незаконно примусила до військової служби близько 36 тисяч українців.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили: "Здійснюючи призов, Росія грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, в тому числі в межах Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з міжнародним гуманітарним правом державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії".

МЗС вимагає від РФ негайно забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта та скасувати незаконний призов на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму.

Також закликають світ засудити незаконні мобілізацію та осінній призов Росії серед українців.

"Критично важливо також продовжувати надавати військову, політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, аби швидше покласти край злочинам РФ та забезпечити повну деокупацію усіх тимчасово окупованих українських територій", - додали в заяві.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

У відповідь на це антивоєнні рухи Росії оголосили проведення акцій протесту у всіх містах РФ 21 вересня.

У Білорусі заявили, що країна не потребує проведення мобілізації.

Мер Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку негайно евакуюватися з міста, оскільки окупанти будуть відправляти їх на війну з Україною.

29 жовтня Інститут вивчення війни заявив, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про завершення мобілізації, аби зробити можливим проведення осіннього призову на строкову службу.

У російській армії нових мобілізованих на передовій озброюють моделями автоматів АКМ, які почали виробляти у 1959 році.