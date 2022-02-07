МЗС Великої Британії: заяви Росії про відсутність планів нового наступу на українську територію є брехливими
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс не вірить у заяви влади Кремля щодо відсутності намірів вторгатися на територію України
Про це передає City A.M.
"Дії Росії показують, що її заяви про відсутність планів вторгнення є брехливими. Ми і наші союзники єдині в підтримці України та в нашій рішучості підвищити ціну для Росії, якщо вона буде вживати подальші дії", - наголосила Трасс.
Цього тижня вона має відвідати Москву, де відбудеться її зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Політики шукатимуть дипломатичні шляхи вирішення кризи.
- Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що розвідка США викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення. Згодом Пентагон підтвердив ці дані.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на інформацію і заявив, що "подібна інформація вже озвучувалась".
- Згодом німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона прагне встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.
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