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МЗС висловило протест Росії через залучення населення ОРДЛО до участі у виборах до Держдуми

23 липня, 2021 п'ятниця
11:22
Суспільство МЗС

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію скасувати рішення про залучення українського населення окупованого Донбасу до участі у виборах до Державної думи

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією РФ рішення щодо залучення населення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України до запланованих на вересень цього року виборів до Державної думи Федеральних зборів РФ шляхом участі в електронному голосуванні", - йдеться у заяві.

У цьому зв'язку сказано, що такі дії російської сторони, поряд із незаконною організацією виборів в Держдуму на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, є грубим порушенням норм та принципів міжнародного права, Конституції та чинного законодавства України.

Організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевого населення, якому примусово було нав’язано російське громадянство, ставить під сумнів легітимність результатів виборів.

"Незважаючи на усі спроби України стабілізувати ситуацію у зоні конфлікту, російська сторона нехтує зусиллями, що докладаються у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи для пошуку дієвих шляхів врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі міжнародного права та поваги до суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останні дії РФ є особливо цинічними з огляду на деградацію безпекової ситуації у зоні конфлікту, яка спричинена регулярними порушеннями режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил, а також подальшим погіршенням гуманітарного та соціально-економічного становища на тимчасово окупованих територіях України.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити цей крок Росії, не визнавати результати цих виборів на тимчасово окупованій території України, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою припинення нею міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Україна вимагає від Російської Федерації скасувати усі неправомірні рішення, що стосуються тимчасово окупованих територій, та припинити вживати кроки, спрямовані на подальшу інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до політичного та соціально-правового простору РФ.

  • Нагадаємо, що Україна закликає ОБСЄ відреагувати на наміри Росії залучити жителів ОРДЛО до виборів до Держдуми.

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МЗС
Російська Федерація
Держдума Росії
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