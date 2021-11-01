МЗС висловило протест у зв'язку з ліквідацією осередків українських меншин у Росії

Про це повідомляє пресслужба МЗС.



"Черговим проявом намагань російської влади стерти національно-етнічну ідентичність українців у Росії стало рішення Артемівського міського суду Приморського краю про ліквідацію автономної некомерційної організації "Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр "Просвіта". Влада РФ не лише не демонструє наміри захищати права українців Росії, а й всіляко обмежує можливості участі у процесі прийняття рішень з питань, що їх стосуються, перешкоджаючи будь-яким спробам їхньої самоорганізації", - йдеться у заяві.



У міністерстві зазначили, що впродовж 2011-2020 років ліквідували 3 організації: Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, Об'єднання українців Росії, Омську регіональну ГО "Сибірський центр української культури "Сірий Клин".



Крім того, російська влада визнала Світовий конґрес українців "небажаною організацією", а також знищила Бібліотеку української літератури в Москві.



У МЗС зауважили, що Росія повинна виконувати свої зобов'язання щодо захисту меншин відповідно до ряду світових угод: Міжнародної конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Європейської конвенції з прав людини, Рамкової конвенції про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.



"Закликаємо міжнародну спільноту дати належну оцінку стрімкому погіршенню ситуації з правами людини в РФ, засудити і посилити політико-дипломатичний тиск на російську владу, аби припинити наступ на права української національної меншини в Росії", - наголошується у повідомленні міністерства.

