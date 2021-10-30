У МЗС відреагували на звинувачення Варшави у "дискримінації" поляків в Україні
Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення МЗС Польщі у "дискримінації" поляків у нашій країні
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, заява заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про "дискримінацію" поляків в Україні є некоректним.
"Категорично відкидаємо твердження про нібито "дискримінацію" поляків в Україні. Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу", - сказав Ніколенко.
Він додав, що у МЗС України закликали польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах.
- Нагадаємо, 30 жовтня заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив про нібито існування "дискримінації" поляків в Україні та погіршення їхнього становища.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.79
- Актуальне
- Важливе