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У МЗС відреагували на звинувачення Варшави у "дискримінації" поляків в Україні

30 жовтня, 2021 субота
15:35
Суспільство МЗС

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення МЗС Польщі у "дискримінації" поляків у нашій країні

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна

За його словами, заява заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про "дискримінацію" поляків в Україні є некоректним. 

 "Категорично відкидаємо твердження про нібито "дискримінацію" поляків в Україні. Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу", - сказав Ніколенко.

Він додав, що у МЗС України закликали польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах. 

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Україна
Польща
МЗС
дискримінація
Олег Ніколенко
Шимон Шинківський вель Сенк
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