У МЗС відреагували на звинувачення Варшави у "дискримінації" поляків в Україні

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, заява заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про "дискримінацію" поляків в Україні є некоректним.

"Категорично відкидаємо твердження про нібито "дискримінацію" поляків в Україні. Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу", - сказав Ніколенко.

Він додав, що у МЗС України закликали польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах.