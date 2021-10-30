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"Поляки в Україні зазнають дискримінації", - заступник голови МЗС Польщі

30 жовтня, 2021 субота
14:54
Світ Шимон Шинковський вель Сенк

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив про нібито існування "дискримінації" поляків в Україні та погіршення їхнього становища

Про це Еспресо.TV повідомляє із посиланням на Polskie radio.

"Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації з точки зору свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова", - сказав він.

Шинковський вель Сенк визнав, що в деяких регіонах України вивчення польської мови популярніше за англійську. Однак він вважає, що становище поляків в Україні "погіршується" через об'єктивні та суб'єктивні причини.

Серед суб'єктивних чинників він виділив "несприятливий", на його думку, для поляків закон про мову, "прославлення людей, пов'язаних із Волинською трагедією", призупинення ексгумації польських жертв та відсутність регламентованих відносин між державою та Римсько-католицькою церквою".

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Об'єктивною причиною він назвав соціально-економічну ситуацію в Україні, яка спонукає людей, особливо молодь, польського походження емігрувати до Польщі, отримувати карту поляка та польське громадянство.

За його словами, польські громади в Україні тануть загрозливими темпами.

Другою об'єктивною причиною чиновник назвав ситуацію з COVID-19 і високу смертність від хвороби в Україні, адже пандемія зачіпає і поляків, які тут проживають.

Шинковський вель Сенк додав, що всі ці проблеми польське МЗС порушувало на переговорах з українською стороною.

Офіційної реакції МЗС Україні на ці слова Сенка наразі не надходило.

  • Нагадаємо, після проголошення Незалежності Україна польська сторона завжди активно підтримувала суверенітет України. З перемогою Революції Гідності й з початком збройного вторгнення Росії ця підтримка лише збільшилася.
  • Разом з тим, окремі польські політики й політичні чи громадські сил часом розігрують "українську карту" в історичних та міжкультурних питаннях.


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