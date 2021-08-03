МЗС запустило іспаномовну версію сайту України

Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба у Twitter.

"Сьогодні ми запустили офіційний сайт України іспанською: https://ukraine.ua/es/. Понад 400 млн людей в Іспанії, Мексиці, Латинській Америці та всьому світі зможуть дізнатися про Україну", - написав Кулеба.

Він зазначив, що це третя мовна версія сайту за два місяці.