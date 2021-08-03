МЗС запустило іспаномовну версію сайту України
Міністерство закордонних справ запустило сайт України іспанською мовою
Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба у Twitter.
"Сьогодні ми запустили офіційний сайт України іспанською: https://ukraine.ua/es/. Понад 400 млн людей в Іспанії, Мексиці, Латинській Америці та всьому світі зможуть дізнатися про Україну", - написав Кулеба.
Він зазначив, що це третя мовна версія сайту за два місяці.
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