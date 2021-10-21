МЗС заявило про готовність допустити міжнародні організації до затриманого на Луганщині окупанта Косяка

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає "Радіо Свобода".



"Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка. Міжнародна спільнота має побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу. Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території нашої держави", - сказав Ніколенко.



За словами речника МЗС, дипломатичне відомство також доручило посольствам за кордоном детально поінформувати іноземні уряди про свідчення агресії РФ і грубі порушення Росією "нормандських" домовленостей.

Нагадаємо, Сєвєродонецький міський суд Луганської області заарештував бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, якого 13 жовтня затримали на лінії розмежування поблизу міста Золоте.

За даними української делегації у Тристоронньої контактній групі, уродженець Алчевська Андрій Косяк у лютому 2021 року отримав паспорт РФ.

За даними СБУ, зловмисник є кримінальником, якого серед іншого підозрюють в умисному вбивстві у 2010 році, а у 2014 році він вступив до бандформування "Брянка СССР".