На 1 постріл української артилерії припадає 6 і більше ворожих, - Міноборони

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Незважаючи на величезні втрати в особовому складі і техніці, окупанти наразі переважають українських оборонців в озброєнні і намагаються перемогти виключно кількістю. На окремих напрямках на 1 постріл української артилерії припадає 6 і більше пострілів противника. При цьому ефективність дій російських піхотних підрозділів залишається низькою, особливо в умовах міської забудови", – зазначив Мотузяник.

Він також наголосив, що ворог не припиняє інтенсивний вогонь по позиціях сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях. А найгарячішою точкою фронту назвав Сєверодонецьк.

Нагадаємо, український благодійний фонд уперше отримав дозвіл купувати за кордоном товари військового призначення – в пріоритеті летальна зброя.

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