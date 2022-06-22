На 1 постріл української артилерії припадає 6 і більше ворожих, - Міноборони
Російські загарбники у кілька разів переважають ЗСУ за наявною кількістю озброєння та боєприпасів
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник."Незважаючи на величезні втрати в особовому складі і техніці, окупанти наразі переважають українських оборонців в озброєнні і намагаються перемогти виключно кількістю. На окремих напрямках на 1 постріл української артилерії припадає 6 і більше пострілів противника. При цьому ефективність дій російських піхотних підрозділів залишається низькою, особливо в умовах міської забудови", – зазначив Мотузяник.
Він також наголосив, що ворог не припиняє інтенсивний вогонь по позиціях сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях. А найгарячішою точкою фронту назвав Сєверодонецьк.
- Нагадаємо, український благодійний фонд уперше отримав дозвіл купувати за кордоном товари військового призначення – в пріоритеті летальна зброя.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе