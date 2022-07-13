На 13 липня призначено евакуаційний потяг із Покровська до Львова

Про це УЗ повідомляє на своєму офіційному сайті.

Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.

В УЗ також зазначають, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.

11 липня Укрзалізниця розплатилася з інвесторами в свої єврооблігації та виплатила $36 млн, незважаючи на війну.

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