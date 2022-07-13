На 13 липня призначено евакуаційний потяг із Покровська до Львова
Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на середу, 13 липня
Про це УЗ повідомляє на своєму офіційному сайті.
Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.
В УЗ також зазначають, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.
-
11 липня Укрзалізниця розплатилася з інвесторами в свої єврооблігації та виплатила $36 млн, незважаючи на війну.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.67
Купівля 35.67Продаж 36.75
-
EUR
Купівля 35.69Продаж 37.01
- Актуальне
- Важливе