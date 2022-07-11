Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у телеграм.

"Заплатили сьогодні другий і останній цього року купонний платіж за єврооблігаціями, $36 млн", - написав він.

Міжнародне агентство Fitch прогнозувало, що держкомпанія впорається з виплатою купонів по єврооблігаціям у липні, оскільки має достатні для цього резерви, хоча війна Росії проти України, безсумнівно, вплинула на стан справ в компанії.

Нагадаємо, під час війни Укрзалізниця залишить ціну на квитки незмінною.

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