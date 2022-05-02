На 2 травня погоджено дві додаткові локації для евакуації людей з Маріуполя

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

"Офіційно. Є хороша новина. За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде із Маріуполя. Це – селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська", – йдеться в повідомленні.

У міськраді закликали передавати інформацію щодо можливої евакуації родичам і знайомим.



ООН і Червоний Хрест підтвердили, що у Мангуші та на Луначарському кільці людям можна буде сісти в автобуси, які виїдуть з Маріуполя. Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися людям на власному транспорті (в кінець колони).

1 травня з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вдалося вивезти 100 цивільних осіб.

Після завершення частини евакуації з Азовсталі Росія відновила обстріли заводу

Евакуацію мешканців Маріуполя заплановано продовжити сьогодні, 2 травня. Попередньо повідомляли про збір людей о 07:00 біля ТРЦ "Порт Сіті"

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