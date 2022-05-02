На 2 травня погоджено дві додаткові локації для евакуації людей з Маріуполя
На сьогодні, 2 травня, погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде з Маріуполя
Про це повідомили в Маріупольській міській раді.
"Офіційно. Є хороша новина. За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде із Маріуполя. Це – селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська", – йдеться в повідомленні.
У міськраді закликали передавати інформацію щодо можливої евакуації родичам і знайомим.
ООН і Червоний Хрест підтвердили, що у Мангуші та на Луначарському кільці людям можна буде сісти в автобуси, які виїдуть з Маріуполя. Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися людям на власному транспорті (в кінець колони).
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