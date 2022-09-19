На 2023 рік у держбюджеті закладено 26 млрд грн на відбудову пошкодженої інфраструктури, - виконавчий директор Асоціації міст України
Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України зазначив, що системного фінансування з державного бюджету поки що не відбувається на відновлення міст, у першу чергу використовуються кошти місцевих бюджетів та допомога міжнародних партнерів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"По кожному населеному пункту різний відсоток пошкодження інфраструктури та житлового фонду. Наприклад, Ірпінь, Буча, Бородянка зазнали найбільше руйнувань житлового сектору, а у Чернігові близько 200 об'єктів інфраструктури потребують відновлення. Як що говорити про фінансування, то у першу чергу використовуються кошти місцевих бюджетів та допомога наших міжнародних партерів через різні побратимські угоди", - пояснив виконавчий директор Асоціації міст України.
Олександр Слобожан сказав, що, на жаль, поки що системного фінансування на відновлення міст з державного бюджету не відбувається.
"Але на 2023 рік у держбюджеті закладено 26 млрд грн на відновлення пошкодженої інфраструктури. Ці кошти розподіляються на декілька програм, а саме 19 млрд грн піде у фонд відновлення, а інша частина буде йти по кредитних програмах, які надають наші міжнародні партери. Оперувати цим фінансуванням буде Міністерство розвитку громад та територій. В першу чергу, фінансування держбюджету спрямоване на критичну інфраструктуру, наприклад, 300 млн грн було виділено на відновлення Охтирської, Чернігівської та Кременчуцької ТЕЦ. Ми очікуємо, що ще 70 млн грн уряд виділить з резервного фонду на відновлення Харківської ТЕЦ. Крім того, обласним бюджетам трохи більш як 1 млрд грн виділено на потреби відновлення, включаючи 400 млн грн спрямованих на Київщину", - прокоментував Слобожан.
- 14 вересня народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун зазначила, що у проєкті бюджету-2023 на відновлення територій закладено 7 млрд грн, а на дороги - 38 млрд
- Також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 млн євро на відбудову та реконструкцію пошкоджених українських шкіл
- 16 вересня Міністерство економіки України повідомило, що Світовий банк у листопаді планує затвердити мільярд доларів додаткової допомоги України
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.07
Купівля 40.07Продаж 40.92
-
EUR
Купівля 39.74Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе