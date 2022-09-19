Про це він розповів в етері Еспресо.



"По кожному населеному пункту різний відсоток пошкодження інфраструктури та житлового фонду. Наприклад, Ірпінь, Буча, Бородянка зазнали найбільше руйнувань житлового сектору, а у Чернігові близько 200 об'єктів інфраструктури потребують відновлення. Як що говорити про фінансування, то у першу чергу використовуються кошти місцевих бюджетів та допомога наших міжнародних партерів через різні побратимські угоди", - пояснив виконавчий директор Асоціації міст України.



Олександр Слобожан сказав, що, на жаль, поки що системного фінансування на відновлення міст з державного бюджету не відбувається.



"Але на 2023 рік у держбюджеті закладено 26 млрд грн на відновлення пошкодженої інфраструктури. Ці кошти розподіляються на декілька програм, а саме 19 млрд грн піде у фонд відновлення, а інша частина буде йти по кредитних програмах, які надають наші міжнародні партери. Оперувати цим фінансуванням буде Міністерство розвитку громад та територій. В першу чергу, фінансування держбюджету спрямоване на критичну інфраструктуру, наприклад, 300 млн грн було виділено на відновлення Охтирської, Чернігівської та Кременчуцької ТЕЦ. Ми очікуємо, що ще 70 млн грн уряд виділить з резервного фонду на відновлення Харківської ТЕЦ. Крім того, обласним бюджетам трохи більш як 1 млрд грн виділено на потреби відновлення, включаючи 400 млн грн спрямованих на Київщину", - прокоментував Слобожан.

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