На 3 травня погодили евакуацію жителів Маріуполя, - міськрада

Про це повідомила Маріупольська міськрада у telegram.



"За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра погоджена евакуація мирного населення. Точка збору - Луначарське кільце біля Бердянську. Початок о 7:00", - йдеться у повідомленні.

1 травня з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вдалося вивезти 100 цивільних осіб.

Після завершення частини евакуації з Азовсталі Росія відновила обстріли заводу.