На 3 травня погодили евакуацію жителів Маріуполя, - міськрада
На 3 травня погоджена евакуація цивільного населення з Маріуполя
Про це повідомила Маріупольська міськрада у telegram.
"За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра погоджена евакуація мирного населення. Точка збору - Луначарське кільце біля Бердянську. Початок о 7:00", - йдеться у повідомленні.
- 1 травня з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вдалося вивезти 100 цивільних осіб.
- Після завершення частини евакуації з Азовсталі Росія відновила обстріли заводу.
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