На 8 вересня заплановано один евакуаційний потяг з Покровська до Львова
Укрзалізниця призначила один додатковий евакуаційний потяг на 8 вересня з Покровська через Дніпро до Львова
Про це повідомляє Укрзалізниця.
У повідомленні зазначається, що потяг 234/233 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів вирушить о 16:30.
Також там застерегли, що час відправлення може змінитись, тому закликають стежити за інформацією на офіційному сайті.
- Нагадаємо, Укрзалізниця починає поступовий перехід на нові стандарти обслуговування пасажирів поїздів і там запевняють, що сервіс буде таким, який пропонують для перевезень європейських дипломатів
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