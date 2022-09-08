На 8 вересня заплановано один евакуаційний потяг з Покровська до Львова

Про це повідомляє Укрзалізниця.

У повідомленні зазначається, що потяг 234/233 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів вирушить о 16:30.

Також там застерегли, що час відправлення може змінитись, тому закликають стежити за інформацією на офіційному сайті.

Нагадаємо, Укрзалізниця починає поступовий перехід на нові стандарти обслуговування пасажирів поїздів і там запевняють, що сервіс буде таким, який пропонують для перевезень європейських дипломатів

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