Про це пише Укрзалізниця.

"Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

У рамках "пілоту" на перших двох поїздах тестуватимуть наступне:

- мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів;

- замість кускового мила для рук – якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;

- більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;

- забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;

- додали дозатори паперових рушників.

"Ми запропонуємо пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка", - додають в Укрзалізниці.

Такі зміни запровадять у двох "пілотних" рейсах: №75/76 Кривий Ріг – Київ, та "Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя – Львів).

Нагадаємо, Укрзалізниця пропонує безкоштовну евакуацію з Кримського півострова

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb