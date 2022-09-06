"Рівень сервісу, як в європейських дипломатів": Укрзалізниця тестує нові послуги для пасажирів у двох потягах
Укрзалізниця починає поступовий перехід на нові стандарти обслуговування пасажирів поїздів і там запевняють, що сервіс буде таким, який пропонують для перевезень європейських дипломатів
Про це пише Укрзалізниця.
"Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.
У рамках "пілоту" на перших двох поїздах тестуватимуть наступне:
- мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів;
- замість кускового мила для рук – якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;
- більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
- забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;
- додали дозатори паперових рушників.
"Ми запропонуємо пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка", - додають в Укрзалізниці.
Такі зміни запровадять у двох "пілотних" рейсах: №75/76 Кривий Ріг – Київ, та "Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя – Львів).
- Нагадаємо, Укрзалізниця пропонує безкоштовну евакуацію з Кримського півострова
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 39.25Продаж 40.24
- Актуальне
- Важливе