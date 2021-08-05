На Арабатській Стрілці рибалки виявили крокодила: той загинув, коли його витягнули з водойми

Про це розповідає "Укрінформ" та "Суспільне" з посиланнями на речників поліціії Херсонщини.



Півтораметрову тварину виявили двоє рибалок. Кар'єр, де знайшли крокодила, - озеро, поросле очеретом.



Очевидці розповіли, що в момент, коли бачили крокодила, той ласував дикою качкою.



"Подзвонили двоє місцевих рибалок, що в одній з водойм на території Арабатської Стрілки, побачили крокодила. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та рятувальна служба. Також приїхали ветеринари, щоб його дістати", – розповіла речниця поліції Тетяна Скуба.



Правоохоронці оглянули озеро і помітили морду рептилії, що виднілась над плесом.



Правоохоронці разом з рятувальниками вирішили спіймати крокодила за допомогою сіток.



Втім, коли крокодила витягли з води, він вже був мертвим. Причину смерті тварини визначатимуть ветеринари.

"Поки що ніхто не заявив про те, що у нього пропав крокодил", - відзначив заступника начальника відділу комунікацій нацполіції на Херсонщині Віталій Байдаров.