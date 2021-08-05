На Арабатській Стрілці рибалки виявили крокодила: той загинув, коли його витягнули з водойми
5 серпня двоє рибалок повідомили, що бачили живого крокодила в одній з водойм, що утворилася на місці кар'єра, де видобували пісок
Про це розповідає "Укрінформ" та "Суспільне" з посиланнями на речників поліціії Херсонщини.
Півтораметрову тварину виявили двоє рибалок. Кар'єр, де знайшли крокодила, - озеро, поросле очеретом.
Очевидці розповіли, що в момент, коли бачили крокодила, той ласував дикою качкою.
"Подзвонили двоє місцевих рибалок, що в одній з водойм на території Арабатської Стрілки, побачили крокодила. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та рятувальна служба. Також приїхали ветеринари, щоб його дістати", – розповіла речниця поліції Тетяна Скуба.
Правоохоронці оглянули озеро і помітили морду рептилії, що виднілась над плесом.
Правоохоронці разом з рятувальниками вирішили спіймати крокодила за допомогою сіток.
Втім, коли крокодила витягли з води, він вже був мертвим. Причину смерті тварини визначатимуть ветеринари.
"Поки що ніхто не заявив про те, що у нього пропав крокодил", - відзначив заступника начальника відділу комунікацій нацполіції на Херсонщині Віталій Байдаров.
- Нагадаємо, після сильних злив у червні з підземного розважального центру "Крокодиляріум" у Ялті втекли крокодили
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