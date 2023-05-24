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На аукціоні продали годинник останнього китайського імператора за $6 млн

24 травня, 2023 середа
09:25
Культура Patek Philippe

Наручний годинник Patek Philippe, який належав останньому китайському імператору, продали на аукціоні в Гонконзі більш ніж за $6 млн

Про це повідомляє Bloomberg.

Аукціон відбувся в новій штаб-квартирі Phillips у West Kowloon Cultural у Гонконзі і тривав близько семи хвилин. У ньому взяли участь переважно колекціонери та представники з материка та місцевості.

Очікувалося, що він принесе близько 3 мільйонів доларів, але після п'яти хвилин жвавих торгів його продали за 40 мільйонів гонконзьких доларів (5,1 мільйона доларів). З премією покупця загальна ціна становила близько 6,2 мільйона доларів.

Свого часу останній імператор династії Цін Пу Ї передав годинник своєму перекладачеві Георгію Перм’якову, який був його компаньйоном, коли той був ув’язнений у Радянському Союзі між 1945 і 1950 роками.

Про день, коли і як Пу Ї отримав цей годинник, який був виготовлений у 1937 році, невідомо.

Інститут, який спеціалізується на дослідженнях імператора, виявив, що він попросив Лі Госюна - супроводжуючого - видалити поверхню циферблата, щоб дізнатися, чи основа зроблена з платини. Про це свідчать ушкодження на годиннику.

Однак, сам годинник є цінним навіть без його історії, говорить Сем Хайнс, фахівець із годинників із консалтингової та інвестиційної компанії The Fine Art Group. Він є одним із восьми відомих моделей 96 Quantieme Lune й має календар з фазою місяця та потрійною датою. 

"Це настільки складно, наскільки могли бути наручні годинники того часу. Само по собі, без будь-якого походження, це дуже важливо", - додав він.

Ще одним лотом на аукціоні стало червоне паперове віяло з віршем Пу Ї "Присвячується моєму товаришу Пермякову", яке принесло понад 77 800 доларів - у шість разів більше за передпродажну оцінку.

Зазначається, що найдорожчим годинником з коли-небудь проданих на аукціоні став Patek Philippe "Grandmaster Chime", у якого ніколи не було власника. У 2019 році він був проданий за 31 мільйон доларів США.

Довідка: Династія Цін - маньчжурська імператорська династія, що керувала Китаєм у 1636–1912 після ліквідації династії Мін.

  • У Великій Британії знайшли два портрети, які написав Рембрандт - їх виставлять на аукціон.

Світ
Китай
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