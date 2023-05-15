Про це повідомляє УП.Життя з посиланням на FT.

Як повідомляють у виданні, два рідкісні портрети виявили експерти аукціонного дому Christie’s, проводячи оцінку творів, які зберігає одна із британських родин.

Картини датовані 1635 роком. Тоді Рембрандт вже мав репутацію затребуваного художника. Два портрети зображують далеких родичів митця – Яна Віллемса ван дер Плюйма та його дружину Япген Карелс. Предки родини, в якій виявили картини купили цю пару невеликих картин маслом у 1824 році.

Те, що обидва портрети належать пензлю Рембрандта – визначили експерти аукціону та підтвердили фахівці із Рейксмузею в Амстердамі, який досліджує велику частину творчої спадщини Рембрандта.

Портрети висотою вісім дюймів будуть виставлені на продаж у виставкових залах Christie’s у Лондоні 6 липня після того, як їх виставлять у Нью-Йорку та Амстердамі, з оціночною вартістю 5-8 млн фунтів стерлінгів (приблизно 230-368 млн. грн) за пару.