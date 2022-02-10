На аукціоні Sotheby's продали рідкісний чорний діамант із космосу за криптовалюту
У Лондоні на аукціоні Sotheby's продали за криптовалюту чорний діамант Enigma вагою 555,55 карата, який походить із космосу
Про це повідомляє Sotheby's.
"Цей чорний діамант вагою 555,55 карата був проданий сьогодні (9 лютого, - ред.) за 3 161 000 фунтів стерлінгів ($4 292 322)", - зазначили в аукціонному домі.
Діамант придбали за криптовалюту. Ім'я покупця не розголошують.
- Нагадаємо, у січні діамант Enigma виставили на аукціон. Його походження пов'язують із космосом.
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