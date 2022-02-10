На аукціоні Sotheby's продали рідкісний чорний діамант із космосу за криптовалюту

Про це повідомляє Sotheby's.



"Цей чорний діамант вагою 555,55 карата був проданий сьогодні (9 лютого, - ред.) за 3 161 000 фунтів стерлінгів ($4 292 322)", - зазначили в аукціонному домі.



Діамант придбали за криптовалюту. Ім'я покупця не розголошують.

Нагадаємо, у січні діамант Enigma виставили на аукціон. Його походження пов'язують із космосом.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb